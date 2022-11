Burgemeester De Wever reageert op verbouwplannen voor Antwerpse Boerentoren: "Dit is geen cadeau van meneer Fernand"

De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA), wil zich niet uitspreken over de Boerentoren van Fernand Huts die onder handen zal genomen worden door de Amerikaanse architect Daniel Libeskind. "Dat is nu het nadeel van de bekendmaking van de plannen van meneer Fernand: we gaan nog twee jaar een hevig debat hebben met voor- en tegenstanders. Dit is geen cadeau", aldus De Wever in "De ochtend" (Radio 1).