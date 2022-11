Gent bereikt akkoord om 26.5 miljoen euro te besparen

Details over het akkoord wil het Gentse stadsbestuur voorlopig nog niet geven. Wel is zeker dat de stad tegen 2025 in totaal 26.5 miljoen euro gaat besparen. Op sommigen vlakken zal extra bespaard worden, maar de stad wil ook extra inkomsten binnenhalen. In welke departementen de besparingen zullen doorwegen en wat de gevolgen zijn voor het stadspersoneel, wordt later toegelicht.



Het schepencollege had zich sinds donderdag teruggetrokken in de gebouwen van stadstheater NTGent. Gisteravond is er een akkoord bereikt. Maandag is er in Gent gemeenteraad, maar daar zal de nieuwe begroting nog niet integraal ter sprake komen. Die moet eerst nog naar de commissie Financiën om in december te worden gestemd.