Inwoners Baarle-Hertog protesteren tegen overlast van vuurwerkwinkels in het centrum

In de Belgische grensgemeente Baarle-Hertog heeft een 30-tal bewoners actie gevoerd tegen de vele vuurwerkwinkels in hun gemeente. Ze zijn het beu dat Nederlanders massaal de grens oversteken om vuurwerk bij hen te kopen. In Nederland mag vuurwerk enkel de laatste 3 dagen van het jaar verkocht worden. Daarom steken velen van hen nu al de grens over naar België om hun vuurwerkaankopen te doen.