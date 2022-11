20 jaar na eerste relatie en muzikale ode: Jennifer Lopez brengt volgend jaar nieuw album uit over Ben Affleck 

Met al haar sociale mediakanalen die afgelopen week op zwart gingen of werden leeggehaald was het duidelijk dat Jennifer Lopez iéts aan te kondigen had. Volgend jaar brengt ze 9 jaar na haar laatste plaat een nieuw album uit. En dat wordt een vervolg op het succesvolle "This is me ... then" uit 2002. Een precieze releasedatum voor "This is me ... now" is er nog niet.

In een kort aankondigingsfilmpje brengt JLo de legendarische albumcover van "This is me ... then" weer tot leven, in een fotoshoot voor People Magazine. We zien La Lopez transformeren van jonge dertiger met kort kapsel, die haar muts uitgooit, naar de bijzonder atletische vijftiger met lange haren die ze nu is. Bij het filmpje wordt de setlist van haar nieuwe album "This is me ... now" bekendgemaakt: 13 nummers, van wie een pak over haar kersverse echtgenoot Ben Affleck.