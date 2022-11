N-VA-voorzitter De Wever trekt voluit communautaire kaart in 2024: "Het is confederalisme of niets"

Na de verkiezingen van 2024 is De Wever dan ook niet van plan om in een federale regering te stappen, ook niet als ze de grootste Vlaamse partij worden. "Ik wil met de PS maar over één ding spreken: het confederalisme", zegt hij fors. Ook een nieuwe Zweedse coalitie - zoals de regering-Michel-I met MR, CD&V, Open VLD en N-VA - sluit hij uit. "Het is nu confederalisme of niets."

Een eventuele complete blokkering van het land heeft De Wever daar voor over. "Ik vrees dat anders de welvaart in 2029 (red. het einde van de volgende legislatuur) volledig verdwenen zal zijn", zegt hij. "We denken dat onze welvaart in Vlaanderen geconsolideerd is, maar het kan heel snel verdwijnen. En dan moet je een streep in het zand trekken. We gaan de confrontatie aan en dan neem je een risico. We zijn niet 100 procent zeker wat de uitkomst gaat zijn, maar het is de enige kans om ons te redden."