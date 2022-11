Premier De Croo en minister Lahbib brengen onverwacht bezoek aan Kiev

De Croo en Lahbib zijn vanmorgen rond 7.45 uur (6.45 uur Belgische tijd) aangekomen in de Oekraïense hoofdstad Kiev, negen maanden nadat Rusland het buurland is binnengevallen. Het is het eerste bezoek van premier De Croo aan Kiev.

Sinds de start van de oorlog op 24 februari gingen al heel wat westerse leiders hen voor. Vorig weekend was de Britse premier Rishi Sunak nog in de Oekraïense hoofdstad. Hij kondigde daar nieuwe Britse militaire steun aan, vooral wat betreft luchtafweer, ter waarde van 50 miljoen pond.

De afgelopen tijd is de Kiev meermaals het doelwit geweest van Russische raketaanvallen. Daarbij is onder meer de Oekraïense energie-infrastructuur geviseerd.