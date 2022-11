"Thanksgiving-mirakel": passagier van cruiseschip gered bijna 24 uur nadat hij overboord gevallen was

Om 14.30 uur waarschuwde de bemanning van het cruiseschip de Amerikaanse kustwacht.

"Operatoren van de kustwacht in New Orleans kregen donderdag om 14.30 uur een oproep van de Carnival Valor, met de melding dat een van hun passagiers vermist was. Vervolgens zijn meerdere reddingsteams opgeroepen", zegt de kustwacht in een mededeling. Onder meer vanuit Venice, Florida, werd een boot uitgestuurd. Er werden ook een helikopter en twee vliegtuigen ingezet.

De kustwacht legde ook contact met alle marineschepen en professionele partners in de Golf van Mexico. Het zoekgebied was bijna 400 vierkante kilometer groot en bovendien zat er een groot tijdsverschil tussen het moment waarop de man verdween en het moment waarop de kustwacht gealarmeerd werd. "We wisten dat de communicatie met onze partners in de Golf van Mexico cruciaal zou zijn", zegt luitenant Seth Gross van de US Coast Guard Sector New Orleans.

De temperatuur van het water in de Golf van Mexico bedroeg op dat moment ongeveer 21 graden Celsius, in de rivier Mississippi was het nog iets kouder. Veel hoop om de vermiste man nog terug te vinden, was er niet.