Muurschildering naar boek "Kaas" van Willem Elschot aan Antwerpse erfgoedbibliotheek neemt nu hele gevel in beslag 

Dick Matena was er zelf bij tijdens de officiële inhuldiging waar ook zijn originele ontwerptekeningen getoond werden. “Ja, ik ben zeer blij met het resultaat,” zegt de kunstenaar. "Als striptekenaar werk je op papier en wordt je werk verkleind voor de boeken. Hier gebeurde net het omgekeerde, maar dat viel reuze mee”.



Matena kon kiezen uit drie muren waar z’n werk zou gereproduceerd worden, maar hij koos bewust voor de gevel van de erfgoedbibliotheek. “Waarom? Ja, dit is inderdaad niet de meest geschikte muur met die twee pilaren die ertussen zitten,” verduidelijkt Matena. “Maar ik had een Elsschot tekening gekozen om erop te zetten en daarmee druk ik mijn grote liefde voor de schrijver en voor Antwerpen uit. En dan is de muur van een bibliotheek een fantastische locatie.”



De schilderwerken werden uitgevoerd door de gespecialiseerde Brusselse firma Urbana vzw en namen een tweetal maanden in beslag.