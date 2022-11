IN BEELD - Van Parijs tot Londen: Europese grootsteden beknibbelen op kerstverlichting

Ook in onze eigen hoofdstad zullen we kerstverlichting kunnen bewonderen, al zal dat niet tot even laat zijn als vorige jaren. Van 8 december tot 8 januari gaat de straatverlichting aan van 16.30 uur tot 23 uur. In vorige jaren liep de periode tussen 1 december en 15 januari en werd de verlichting gedoofd om half een 's nachts

Al moeten de sfeerzoekers niet vrezen. Net als de voorbije jaren zal de stad het decor zijn van Brussels by Lights, een evenement waarbij meer dan 160 straten anderhalve maand lang in kleurrijke lichten worden gehuld. Ook de traditionele kerstmarkt Winterpret, dat gisteren van start is gegaan, gaat dit jaar door zonder speciale maatregelen.