Zowat 850.000 Belgen bezitten twee of meer woningen (en dreven zo mee de prijzen op)

Zowat 850.000 Belgen bezitten twee of meer woningen. Dat schrijft De Tijd en bevestigt de overheidsdienst Financiën aan onze redactie. Het gaat dan bijvoorbeeld over vakantieverblijven, studentenkoten of woningen die te huur worden aangeboden. Die investeerders hebben in veel gevallen de prijzen mee opgedreven waardoor het voor jonge gezinnen moeilijker is om een eerste eigendom te verwerven. Al is er mogelijk beterschap in zicht.