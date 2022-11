VS verbieden verkoop en invoer van Chinese telecomapparatuur

De maatregel viseert bedrijven die worden gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS en treft de verkoop van nieuwe producten op Amerikaanse bodem doordat deze niet meer op de handelsmarkt zullen worden toegelaten. Producten die wel al een vergunning kregen van de FCC blijven voorlopig wel toegelaten, al overweegt de regulator naar verluidt ook een herziening van de reeds verleende vergunningen.

Het verbod heeft betrekking op Huawei en ZTE, die in het verleden al aan soortgelijke regels werden onderworpen, en ook op Dahua en Hikvision, die videobewakingsapparatuur leveren, en Hytera, dat gespecialiseerd is in radioapparatuur. "De nieuwe regels zijn een belangrijk onderdeel van de inspanningen om de Amerikaanse bevolking te beschermen tegen de bedreigingen voor de nationale veiligheid die uitgaan van deze telecomapparatuur", verklaarde FCC-topvrouw Jessica Rosenworcel in een communiqué.



De regering van president Joe Biden voert in navolging van diens voorganger Donald Trump een streng beleid ten opzichte van Chinese fabrikanten van telecommunicatieapparatuur, die ervan worden verdacht voor Peking te spioneren.