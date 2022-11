"Alleen wij hebben het door en daarom is iedereen tegen ons": Nederlandse complotpartij van Thierry Baudet slaat en zalft op congres

De ster van het congres was parlementslid Gideon van Meijeren. Hij is ook het meest radicale parlementslid. Hij vergeleek onlangs een journaliste met een rioolrat en ging haar filmen met verborgen camera. Verder zei hij dat hij hoopte dat burgers naar het parlement zouden komen en er blijven tot de regering opstapt. Hij zei dat hij hoopt dat er daarbij geen slachtoffers zouden vallen. Hij nam het - na een staande ovatie - op voor de boeren in het stikstofdebat en vergeleek de regering met de maffia.



Verwijzend naar de uitkoopregeling, zei hij: "of je handtekening komt op dit contract terecht of je hersenen". In de zaal stonden ook opvallend twee tractoren. In een interview achteraf vertelde van Meijeren dat wat hem betreft er geen grenzen zijn aan de vrije meningsuiting op een punt na: oproepen tot geweld. Alles wat op het congres zou gezegd worden over "strijd of revolutie" was dan ook bedoeld als metafoor, klonk het verschillende keren bij Baudet. Hij onderbrak sprekers soms om "figuurlijk, he, figuurlijk" aan bepaalde woorden toe te voegen.