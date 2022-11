Filip uit Brugge gaat voor de 100e keer helpen in de Vesdervallei

"Filip de Bruges", zoals ze hem daar noemen, reed de 230 kilometer van Brugge voor het eerst op 24 juli 2021. Op sociale media zag hij een oproep verschijnen om schoolgerief en speelgoed in te zamelen voor de getroffen scholen en crèches. "Ik was al geschrokken van de beelden van de ramp op televisie", vertel hij in "De ochtend". "Ik ging naar mijn thuisbasis in Brugge naar de winkel en kocht daar voor een paar honderd euro's schoolmateriaal en speelgoed."

Wanneer hij daarmee in de vallei toekwam, zag hij de omvang van de ramp. "Het is altijd veel erger wanneer je het in het echt ziet. Ik kon het niet bij die ene keer laten, dacht ik doen." Het weekend erna stond hij in een deelgemeente van Chaudfontaine, de dag erna in Cheneé en de zestien maanden die daarop volgden, stond een groot stuk van zijn leven in het teken van zijn nieuwe project.