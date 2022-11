MR-voorzitter Bouchez: “Uitspraken De Wever houden geen steek, niemand wil spreken over confederalisme”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez trekt de verklaringen van Bart De Wever (N-VA) over "confederalisme of niets in 2024" sterk in twijfel. “Politiek is wiskunde, en vandaag is er bijna niemand in de Belgische politiek te vinden die het confederalisme verdedigt, zelfs niet in Vlaanderen”, zegt hij in "De zevende dag". “De grote uitdagingen regelen we niet op niveau van de regio’s.”