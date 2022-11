Coronaprotesten in China breiden uit na fatale brand in appartementsblok, betogers roepen "weg met Xi Jinping" in Shanghai

Intussen blijft het aantal coronabesmettingen in China pieken ondanks de strenge maatregelen. De overheid is niet meteen van plan versoepelingen toe te staan.



Eerder deze week gingen beelden de wereld rond van protesten in de grootste iPhone-fabriek, in Zhengzhou in China. Daar zitten arbeiders al maanden in een zogenoemd "gesloten lussysteem", met andere woorden: het bedrijf is afgesloten van de buitenwereld als bescherming tegen coviduitbraken. Maar de erbarmelijke werkomstandigheden op de fabrieksterreinen (onvoldoende voedsel en geen medische zorg) leiden tot onrust.