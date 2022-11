Blijde intrede van een “rijkeluiskind”, herintrede van confederalisme en de stilte van Bouchez: dit had politieke weekend in petto

Ook de PVDA, bij monde van fractieleider Sofie Merckx, struikelt duidelijk over haar afkomst. "Zo zitten de miljardairs nu zelfs ín de regering", zei Merckx in het blad De Zondag, wat ze even later toch moest nuanceren, en toegeven dat het fortuin bij de vader van Alexia zit. Waarop Merckx op haar beurt de vraag kreeg of het feit dat "haar vader sympathieën had voor Mao en zelfs voor Stalin, iets over haar zegde". Neen, gaf Sofie Merckx toe, en op die sympathieën was ze ook niet fier, al moet je die toch "in de geest van de tijd zien". De conclusie is dat vaders hun politieke kinderen altijd in verlegenheid kunnen brengen.