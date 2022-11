Premier De Croo en minister Lahbib zien massagraf in Boetsja op dag 2 van hun bezoek aan Oekraïne

De Croo (Open VLD) en Lahbib (MR) kwamen gisteren, onaangekondigd voor het grote publiek, in de Oekraïense hoofdstad Kiev aan voor een bezoek. De eerste dag stond in het teken van ontmoetingen met heel wat gezagsdragers, onder andere met president Zelenski.



De Croo benadrukte dat de timing cruciaal was: "We hebben gezegd dat we naar Kiev zouden gaan op het moment dat we echt het verschil konden maken, en de laatste weken wordt het steeds moeilijker voor de bevolking in Oekraïne (met de winter die op komst is, red.)." De premier had ook hulp mee voor Oekraïne, met name financiële steun ter waarde van 37,4 miljoen. Dat geld vormt een extra hulppakket, zowel humanitair als militair met de levering van onder meer noodgeneratoren en waterdrones.