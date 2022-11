De Sint komt voor iedereen, ook voor dove en slechthorende kinderen. Sint In De Piste in Sint-Niklaas werd speciaal voor hen vertaald door een gebarentolk

De zaterdagvoorstelling was speciaal want voor de dove en slechthorende kinderen was een gebarentolk aanwezig. “Ik kom vandaag inderdaad tolken en dat is een meerwaarde voor de dove mensen, die op die manier alles beter kunnen volgen,” zegt gebarentaaltolk Rony Mets. “Gemakkelijk is een circusvoorstelling tolken niet want je zit met je rug naar de piste zodat je niet alles ziet en het geluid komt soms niet goed door. Maar gelukkig krijg ik de teksten op voorhand en kan ik alles voorbereiden.”

Gebarentaal leer je niet zomaar. “Het duurt 4 jaar om gebarentaal te leren want vergeet niet dat er in Vlaanderen alleen al zeven gebarentaaldialecten zijn. Maar één zaak is zeker, wij krijgen heel veel appreciatie van de dove kinderen die hierdoor volop mee kunnen genieten van de grote kindervriend”.