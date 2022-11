Iraanse voetballer Voria Ghafuri, opgepakt wegens steun aan protesten, is "weer vrijgelaten"

Zijn arrestatie kwam er een dag voor Iran zijn tweede wedstrijd speelde op het WK in Qatar, tegen Wales. Bij de eerste wedstrijd, tegen Engeland, liet de nationale ploeg zich opmerken door het Iraanse volkslied niet mee te zingen. Daarmee wilden de spelers hun steun betuigen aan de protesten die al bijna twee maanden woeden in hun thuisland. Die begonnen na de dood van Mahsa Amini (22), een studente die werd opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet volgens de voorschriften droeg. Het protest wordt hard neergeslagen door de Iraanse veiligheidsdiensten.



Ook Ghafuri had volgens Iraanse staatsmedia zijn steun betuigd aan de demonstraties, waardoor hij zich schuldig maakte aan "propaganda tegen de overheid" en "belediging van het nationale elftal". In het verleden uitte Ghafuri al meermaals kritiek op de Iraanse overheid. Het was de voornaamste reden dat hij deze zomer aan de deur gezet werd bij Esteghal, de beroemdste voetbalclub van Iran. Daar was hij ploegkapitein. Hij speelde ook voor de nationale ploeg, maar werd niet opgenomen in de selectie.

Iraanse staatsmedia laten nu weten dat Ghafuri onder voorwaarden vrijgelaten zou zijn. Het nieuws is voorlopig nog niet bevestigd door zijn familie.