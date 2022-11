Jongeman aangehouden na inbraak in Brugge waarbij politie schoten loste

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in een telefoonwinkel in Sint-Kruis bij Brugge. Daarbij namen de dieven verschillende toestellen mee. De politie kon 1 verdachte arresteren. Het gaat om een jongeman van 20 jaar uit Roemenië. Hij is aangehouden op verdenking van diefstal met geweld bij nacht en in bende. Er zal ook onderzoek worden gevoerd naar feiten van gewapende weerspannigheid.

Twee andere verdachten konden na de inbraak wegvluchten, maar de politie merkte hen enkele uren later op, toen ze hun wagen kwamen oppikken in de buurt van de telefoonwinkel. De agenten wilden hen doen stoppen, maar ze reden weg. Daarbij schoot de politie 2 maal in de linkerzijde van de auto. Niemand raakte gewond.