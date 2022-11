Kim Jong-un toont "meest geliefde" dochter voor de tweede keer en wil van Noord-Korea "sterkste kernmacht ter wereld" maken

Op de foto's is de dochter te zien in een lange, zwarte mantel terwijl ze arm in arm poseert met haar vader. We zien hen onder meer samen met militairen in uniform voor een grote lanceertruck waarop de nieuwe raket rust. Andere foto's tonen de dochter terwijl ze applaudisseert, de hand schudt van militairen of praat met haar vader terwijl ze toegejuicht worden.

Ook nu maakten de staatsmedia geen melding van een naam of een leeftijd. Na haar eerste verschijning vorige week stelden de Zuid-Koreaanse intelligentiediensten dat het meisje vermoedelijk Kims tweede kind is, Ju-ae, ongeveer 10 jaar oud. Hoe ze eruitziet, komt volgens Zuid-Korea overeen met eerdere informatie die beschreef dat ze groter is dan meisjes van haar leeftijd. Het meisje zou sterk lijken op haar moeder Ri Sol-ju, die in tegenstelling tot vorige week nu niet te zien is. Ze ziet er nog volgens waarnemers matuurder uit dan vorige week, toen ze naast haar vader verscheen in een witte donsjas.

Zuid-Korea zei eerder al dat het vermoedde dat Kim Jong-un drie kinderen heeft, geboren in 2010, 2013 en 2017. In 2013 vertelde de Amerikaanse basketbalspeler Dennis Rodman aan de Britse krant The Guardian dat hij bij een bezoek aan Noord-Korea de babydochter van Kim had vastgehouden. Dat meisje zou volgens hem Ju-ae heten.