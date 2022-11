Langstzittende president herkozen in Equatoriaal-Guinea

"De Nationale Kiescommissie roept de kandidaat Obiang Nguema Mbasogo uit tot president van Equatoriaal-Guinea voor de komende zeven jaar", zo deelde de voorzitter van de Kiescommissie mee. De opkomst van de kiezers lag op 98 procent.

De uitslagen van de oppositiekandidaten werden niet bekendgemaakt. De oppositie wordt onderdrukt en monddood gemaakt in het gesloten land met een autoritair bewind. Obiang kwam in 1979 aan de macht na een staatsgreep. Sindsdien regeert hij met ijzeren hand. Obiang is 80 jaar ondertussen en met 43 jaar de langst regerende president in de wereld. Als hij in een goede gezondheid blijft, komen daar nog eens 7 jaar bij en zou hij op het einde van de nieuwe termijn een halve eeuw president zijn.



De almachtige Democratische Partij van Equatoriaal-Guinea (PDGE) en haar coalitie rijfden ook alle honderd zetels voor de volksvertegenwoordigers en de 55 zetels voor de senatoren binnen bij de parlementsverkiezingen die samen met de presidentsverkiezing werden gehouden. De PDGE had 99 zetels in de Nationale Assemblee en krijgt er dus één volksvertegenwoordiger bij.



Equatoriaal-Guinea ligt aan de Golf van Guinee en heeft als buurlanden Gabon en Kameroen. Er wonen bijna anderhalf miljoen mensen. Malabo is de hoofdstad. In het verleden zijn er verschillende pogingen geweest om het regime van Obiang omver te werpen, maar die couppogingen mislukten allemaal.