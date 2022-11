Rode Duivels spelen hun tweede WK-match tegen Marokko, laat ons weten hoe jij mee supportert

Die "regenboogband" staat symbool voor inclusie en diversiteit, maar werd verboden door Wereldvoetbalbond FIFA, omdat het dragen van politieke boodschappen op officiële uitrustingen niet toegelaten is. Eerst was er enkel sprake van een financiële sanctie, wat veel voetballers er wel voor over hadden. Toen de FIFA begon te zwaaien met sportieve gevolgen, trokken veel voetbalploegen - onder wie de Rode Duivels - hun staart in.

Hazard had die armband wel aan bij de groepsfoto vrijdag. Toen droegen alle Rode Duivels ook even het kleurrijke truitje dat ze normaal tijdens de opwarming voor elke wedstrijden zouden dragen. Die laatste uitrusting werd ook verboden door de FIFA.