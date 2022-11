Nicht van opperste leider Iran gearresteerd na oproep tegen regime

In Iran vinden al sinds september protesten plaats. Die begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, een jonge vrouw die stierf nadat ze door de zedenpolitie meegenomen was. Iraniërs in het hele land kwamen in opstand tegen het repressieve en autoritaire beleid in de Islamitische Republiek.

De opperste leider van het land, Ayatollah Khamenei, zei dat buitenlandse machten de protesten hebben aangestookt, met name de Verenigde Staten en Israël.

Het regime probeert de protesten de kop in te drukken en de Iraanse revolutionaire garde gebruikt daarbij vaak dodelijk geweld. Mensenrechtenorganisaties schatten dat al meer dan 400 Iraniërs het leven lieten. Een veelvoud daarvan werd opgepakt.