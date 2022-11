Derde dodelijk slachtoffer gevonden na aardverschuiving op Italiaanse eiland Ischia, regering roept noodtoestand uit voor een jaar

Reddingswerkers zoeken voor de tweede dag op rij onder het puin naar de vermisten, maar de zoekoperatie werd bemoeilijkt door aanhoudende regen en harde wind. Het leger werd ingezet om te zoeken, ook vrijwilligers uit de omgeving helpen mee. Er is bovendien versterking van het vaste land per veerboot, maar door het slechte weer kwam deze hulp later ter plaatse.



Volgens experts is het de zwaarste regenval in twintig jaar. Ze zeiden verder dat de ramp werd verergerd doordat er werd gebouwd in gebieden die er minder voor geschikt waren. Geoloog Riccardo Caniparoli zei op RAI dat "er normen en wetten niet werden gerespecteerd". Zo zouden vele huizen op het eiland, die nu bedolven werden onder de modder, illegaal gebouwd zijn. Maar ze werden geregulasierrd door de regering van de voormalige Italiaanse premier Giuseppe Conte in 2018.