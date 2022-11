Rellen uitgebroken in Brussel na WK-wedstrijd tussen België en Marokko, openbaar vervoer verstoord 

De politie had er zich al op voorbereid: mogelijke rellen vandaag in Brussel naar aanleiding van de WK-wedstrijd tussen België en Marokko. En die voorbereiding was niet voorbarig want vlak voor het einde van de match braken inderdaad rellen uit. Op foto's is te zien hoe verschillende steps in vlammen opgaan en auto's met blutsen en verbrijzelde ruiten achterblijven.