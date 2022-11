Het flauwe afkooksel van Libeskind: het is niet langer de Boerentoren van 't Stad, maar de Boerentoren voor de instagramgeneratie

Om daarop een antwoord te vinden, moeten we in de eerste plaats niet naar meneer Huts kijken, maar naar onszelf. Ik geloof in de goedheid van de mens en dus ook in Huts’ oprechte wens om een plek voor "ons" te creëren (naast het strelen van zijn ego).



Maar wie zijn wij? Wat betekenen wij nog voor elkaar? Wanneer hij uit zijn raam naar buiten kijkt, wie ziet hij dan? Een naamloze massa. Een kluwen van vreemden. Een hoopje mensen dat toevallig op dezelfde plek op aarde leeft, maar mensen die onderling nog maar weinig met elkaar te maken hebben. We kennen onze buren niet meer of onze bakker, slager of kruidenier als die er nog zijn. Aan de kassa bij de supermarkt schrikken we wanneer de kassierster ons iets vraagt buiten "volgende" en "tot ziens". We zijn beter op de hoogte van de kleur van Trumps ondergoed dan wie onze lokale bestuurders zijn.

Dat is Fernand Huts’ publiek.