Opstootjes bij Belgisch-Marokkaanse feestvierders in Antwerpen: 10-tal arrestaties

Ook in Antwerpen is de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap massaal op straat gekomen om de overwinning op de Rode Duivels te vieren. Vaak verliep dat zonder incidenten maar op de Turnhoutsebaan en het Kiel was de sfeer bijwijlen zeer grimmig. Er waren brandjes en de politie zette het waterkanon in. Een 10-tal mensen werd opgepakt.