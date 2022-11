Telecomoperatoren krijgen 2 miljoen euro steun om frauduleuze sms'en automatisch te blokkeren

Het zijn cijfers waarover federaal minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) zich zorgen maakt. Mensen riskeren zo in de val te trappen van cybercriminelen. "Vorig jaar maakte het zogenoemde FLUBOT-virus nog duizenden slachtoffers. Mensen klikten zonder veel nadenken op een link in een sms waardoor er een app toegangscodes tot mobiel bankieren kon onderscheppen", zegt De Sutter.

Het fenomeen waarbij valse sms’en worden gestuurd, heet smishing en is een vorm van het al bekendere phishing. Bij dat laatste gebeurt de fraude via mails die mensen op het verkeerde been zet.

"Meer bewustzijn creëren is één ding, zorgen dat mensen niet meer in de val kunnen trappen een ander. Daarom zullen we betere spamfilters inbouwen om mensen te beschermen", zegt de minister. Ze trekt ruim 2 miljoen euro uit waarmee telecomoperatoren software zullen ontwikkelen om frauduleuze sms’en tegen te houden. Het geld komt uit de pot van het Europese Herstelplan. De software zal binnen een jaar volledig operationeel zijn.

"Telecomoperatoren houden voor hun klanten vandaag al valse sms’en tegen, maar soms glippen er toch nog door de mazen van het net. Dat net maken we nu fijnmaziger, via een systeem dat automatisch alarm zal slaan waardoor de telecomoperatoren meteen ingrijpen als verdacht veel sms’en vanuit een bepaald nummer worden verstuurd", klinkt het. De overeenkomst wordt in eerste instantie ondertekend door Telenet en Proximus.