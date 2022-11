Zoutleeuw geeft 300 euro aan jongeren die willen verder studeren: “Steun voor wie het financieel moeilijk heeft”

De lagere instroom van jongeren uit Zoutleeuw naar het hoger onderwijs heeft volgens de burgemeester meerdere redenen. "Dat is in de eerste plaats een beetje historisch zo gegroeid", vertelt Herbots. "Vroeger kon je nog verder studeren in Tienen en in Sint-Truiden. Nu moet je al verder weg gaan om een hogeschool of universiteit te vinden, bijvoorbeeld naar Hasselt of Leuven. Dat is niet heel veel verder, maar we zijn en blijven nog steeds een plattelandsstad. Daarnaast wordt het ook alsmaar moeilijker met de financiële en de energiecrisis."