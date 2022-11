38 GAS-boetes voor onterecht parkeren op plaats voor mensen met beperking in Antwerpen

De lokale politie in Antwerpen heeft zaterdag gecontroleerd op het gebruik en vooral het misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking.

In totaal werden 38 GAS-pv's uitgeschreven voor chauffeurs die onterecht op een voorbehouden parkeerplaats stonden. 3 van hen misbruikten de kaart van iemand die overleden was, 9 de kaart van iemand die er niet bij was. Die 12 chauffeurs zijn hun rijbewijs ook 15 dagen kwijt.

3 voertuigen werden getakeld, omdat de eigenaar niet meteen ter plaatse kon komen om het te verplaatsen.