Tienduizend agenten manifesteren in Brussel: "Geweld op agenten van de laatste weken was de druppel, het zit diep"

De politie klaagt niet alleen het geweld tegen agenten aan, ze vragen ook meer respect vanuit de politiek. De vakbonden willen perspectief, zodat het politiewerk meer gewaardeerd wordt. Ze pleiten voor een grotere aantrekkelijkheid van het politieberoep, met onder meer het uitvoeren van de afgesproken loonsverhoging en een betere eindeloopbaanregeling.

"We vragen respect van de Vivaldi-regering om twee redenen. Ten eerste om het geweld tegen politie echt in te dijken, de nultolerantie door te voeren, streng te bestraffen en de slachtoffers niet in de steek te laten zoals nu het geval is. Ten tweede moet het akkoord dat afgesproken is met de minister van Binnenlandse Zaken, integraal uitgevoerd worden. Het is belangrijk om te melden dat dit groen licht had gekregen van de kern", zegt Vincent Houssin.