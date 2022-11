Straatprotesten "van ongekende omvang" tegen streng covidbeleid in China: "Gaat nog om kleine minderheid, want mensen kennen risico's"

De protesten die we afgelopen weekend in China hebben gezien, zijn van ongekende schaal. Dat vertelt China-correspondent Leen Vervaeke in "De ochtend". In veertien steden en op 44 universiteiten kwamen mensen op straat. De protesten begonnen op vrijdag in de westelijke stad Umqi, na een dodelijke brand. De brandweerdiensten zouden er niet op tijd bij geraakt zijn, door de lockdown. Ook de boodschap van de demonstranten is ongezien. In Shanghai riepen mensen zelfs om het vertrek van president Xi Jinping en de Chinese Communistische Partij (CCP).