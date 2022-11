Baby die naar ziekenhuis werd gevoerd uit kinderdagverblijf in Malle, is overleden: "Onthaalmoeder treft geen enkele schuld"

Het kindje dat vorige week in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht vanuit een kinderdagverblijf in Malle, is overleden. Dat bevestigt Ferm, de werkgever van de onthaalmoeder. Het kindje had een medisch probleem, de onthaalmoeder treft geen schuld. "Zij heeft zeer correct en professioneel gehandeld", benadrukt Caroline Audoor van Ferm.