Gentse wachtlijsten voor volks- of moestuintjes blijven lang: 400 mensen wachten op een plek, stad promoot tuindelen 

De stad Gent telt 4 grote volkstuincomplexen met een 400-tal volkstuintjes. Er is ook nog een 40-tal buurtmoestuinen in verschillende wijken of deelgemeenten. Een onderzoek van de Universiteit Gent stelt dat er in de hele stad zo’n 1.300 mensen een volks- of buurttuintje hebben. De plaatsjes zijn erg gegeerd, bijna 400 mensen staan nog op een wachtlijst. Sommige mensen staan op verschillende lijsten aangemeld en de lange wachttijd, van soms wel enkele jaren, doet ook wel wat tuinliefhebbers afhaken. Maar toch blijft het aantal kandidaten al enkele jaren erg hoog.