Gelooft Bart De Wever in spoken of kan zijn strategie slagen?

In de roes van de overwinning stelde hij een confederale big bang in het vooruitzicht die na de federale verkiezingen van 2014 vorm zou moeten krijgen. Maar een goede tien maanden later, in aanloop naar die verkiezingen, werd duidelijk dat in het N-VA-hoofdkwartier euforie intussen plaatsgemaakt had voor pragmatisme. N-VA-kamerlid Siegfried Bracke stuurde de partijstrategie bij in een interview met De Standaard (31/8/2013): "Ook zonder confederaal akkoord stappen wij in een federale regering. De sociaal-economische agenda is veel te urgent.”

In een poging om regierungsfähig te worden maakten de Vlaams-nationalisten met deze fameuze ‘bocht van Bracke’ duidelijk dat de staatshervorming, die een klein jaar eerder in het betoog van de Bart De Wever nog een evidentie leek, ook voor hen even in de koelkast kon.