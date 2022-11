CHECK- Ja, China censureert televisiebeelden van WK-fans zonder mondmasker

CCTV is niet aan haar proefstuk toe. In 2019 bande de omroep al eens alle NBA-wedstrijden (Amerikaans-Canadese basketbalcompetitie, red.) nadat een manager van de Houston Rockets op Twitter zijn steun uitsprak over protesten in Hong Kong.

"CCTV is al langer berucht voorzichtig als het gaat over sportevenementen waarover het geen controle heeft", zegt China-expert Mark Dreyer aan het Amerikaanse tijdschrift Time. "Het gaat voornamelijk om angst over wat er gezien kan worden in het publiek zoals opruiende spandoeken of bordjes."