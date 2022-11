Waarom een wit blad papier het nieuwe symbool van protest is in China

Begin vorig jaar dook na de militaire staatsgreep in Myanmar, in Zuidoost-Azië, ook een gebaar uit de populaire boeken- en filmreeks "The hunger games" op. Demonstranten staken uit protest drie aaneengesloten vingers de lucht in. In de reeks zelf was het een symbool van opstandige solidariteit, in delen van Azië werd het een symbool van de strijd voor vrijheid en democratie.

Eerder was het gebaar ook al te zien na de militaire staatsgreep in 2014 in Thailand en ook bij demonstraties in Hongkong werden de drie vingers al in de lucht gestoken.