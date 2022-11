Pong wordt 50: een van de allereerste computerspellen traint nu zelfs kunstmatige hersencellen

Pong is in die periode het eerste spel dat mensen samen kunnen spelen. Het is ook zo simpel dat iedereen het kan spelen. "Ik denk dat het een succes was omdat het zo eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen was", legt Alcorn uit aan de Britse krant The Guardian. "Er was geen versie voor één speler. Iedereen zou het kunnen spelen." Bushnell gaat zelfs verder: "Het was een ideale ijsbreker. Veel mensen hebben me verteld dat ze zo hun partners hebben ontmoet."