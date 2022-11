CORE Festival krijgt tweede editie tijdens het Pinksterweekend

Met CORE Festival willen Tomorrowland en Rock Werchter samen een nieuw publiek aanspreken in een groen kader met naar eigen zeggen een mix van "muziek, kunst en natuur om alle zintuigen mee te prikkelen". Muzikaal is de affiche een mix van genres, van beats tot gitaren, met artiesten op vier verschillende podia. In het Ossegempark staan ook verschillende kunstinstallaties opgesteld. Op dezelfde plek wordt ongeveer een maand later het driedaagse festival Couleur Café georganiseerd.

De eerste editie van CORE lokte vorig jaar ongeveer 40.000 bezoekers en was daarmee niet uitverkocht, al toonde de organisatie zich erg blij met de opkomst voor hun nieuwe evenement. CORE Festival kampte toen wel met enkele kinderziektes, waaronder lange wachtrijen bij de ingang en aan de oplaadpunten voor betaalkaarten. Ook over de prijzen van eten en drank op het festival werd gemopperd op sociale media.

Maar: CORE Festival krijgt dus een vervolg, op zaterdag 27 en zondag 28 mei, opnieuw in het Ossegempark aan de voet van het Atomium. Meer info over de affiche volgt later.