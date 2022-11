Corendon breidt uit op Brussels Airport na chaos op Schiphol afgelopen zomer

Hoeveel luchtvaartmaatschappijen precies betalen om te mogen opstijgen of landen op een luchthaven wordt niet bekend gemaakt. Maar het is wel opmerkelijk dat de topman van Corendon Brussel prijst als een goedkope bestemming. De topman van Ryanair heeft recent de capaciteit vanuit Brussel sterk verminderd, net omdat Brussels Airport volgens hem veel te duur is.

In Nederland is er net zoals in ons land ook een vliegtaks, en die ligt er veel hoger dan bij ons. Daar betalen passagiers 26 euro extra belastingen. In ons land is de vliegtaks -afhankelijk van je bestemming- tussen de 2 en de 10 euro.