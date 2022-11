Zimbabwanen riskeren helemaal in het donker te zitten door opgedroogd stuwmeer

De inwoners van Zimbabwe en van buurland Zambia zijn stroomonderbrekingen al gewoon. Soms duren ze 10 tot 15 uur per dag. "Maar deze situatie kan rampzalige gevolgen hebben", zegt Elles van Gelder. "Zimbabwe heeft alleen nog slecht functionerende steenkoolcentrales die verouderd zijn of in onderhoud. Nu de dam ook nog helemaal in onbruik is geraakt, kan dat het hele land in het donker hullen. "