"Twee ontvoeringspogingen en al zeker 45.000 euro kwijt": Arto werd slachtoffer van online fraude

Arto (schuilnaam) is één van de jongeren die in de val trapte van cybercriminelen. Het was de start van een lijdensweg, vertelt de mama van Arto. "Mijn zoon werd twee jaar geleden benaderd door iemand via Instagram om snel geld te verdienen. In ruil voor 9.000 euro gaf Arto zijn bankkaart en code. Maar eens het geld op zijn rekening stond, werd alles geblokkeerd en verloren wij de controle over zijn bankrekening en -kaart."