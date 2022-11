Gent overweegt om gevaarlijke weg over te nemen van Vlaanderen om verkeersveiligheid te verhogen

Het gebeurt niet vaak dat een stad wegen overneemt van Vlaanderen. Pas als die wegen in orde zijn, kan er gekeken worden of een overname door de stad ook interessant is. "We moeten er rekeing mee houden dat bij een overname van een weg, het onderhoud volledig voor de stad is. Wat de Antwerpse Steenweg betreft, is die weg goed onderhouden, maar er lopen heel wat procedures. Dus de weg zomaar overnemen, lijkt ons niet voor direct. Dat betekent dat een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur ook nog niet voor onmiddellijk is, want het Agentschap Wegen en Verkeer blijft bij een beperking van 50 kilometer per uur", zegt nog schepen Filip Watteeuw.