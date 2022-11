Plantenextract Echinacea purpurea beschermt tegen coronavirus blijkt uit studies van UAntwerpen

Bij het preventieve onderzoek bij kinderen verminderde Echinacea de hoeveelheid virus in de neus met 98,5 procent, wat het bewijs is dat het extract antiviraal werkt. De kinderen zijn daardoor minder besmettelijk. In het laatste klinische onderzoek bleek dat er bij de groep die Echinacea kregen, 63 procent minder besmettingen met het coronavirus waren.