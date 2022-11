Politicoloog Herwig Reynaert over referendum in Ruiselede: "Wie niet ging stemmen, is daarom niet vóór fusie met Wingene"

De volksraadpleging is niet-bindend en dus is het de vraag of de fusie zal doorgaan. "De besturen kunnen niet zomaar een bladzijde omslaan", zegt Reynaert. "Ze moeten terugkoppelen naar de bevolking. Er is een duidelijk signaal gegeven dat er bezorgdheid is over de fusie en dat een aantal mensen dat helemaal niet ziet zitten. Ze moeten hen nu geruststellen."