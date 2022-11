Civiele bescherming waarschuwt na aardverschuiving op eiland Ischia: "Heel Italië bedreigd" door natuurrampen

Over de oorzaak van de verwoestende aardverschuiving op Ischia wordt intussen druk gediscussieerd: de natuurlijke oorsprong van het eiland (er zijn veel warmwaterbronnen) of wanbeleid (omkappen van bomen op berghellingen met erosie als gevolg en illegale bouwwerken die later gelegaliseerd zijn)?

In elk geval waarschuwt het hoofd van de Italiaanse civiele bescherming dat natuurrampen als in Ischia nog vaker dreigen voor te komen in Italië. Zowat heel Italië is bedreigd, is de onheilspellende boodschap van Fabrizio Curcio in La Stampa. "94 procent van de gemeenten loopt gevaar door aardverschuivingen, overstromingen en kusterosie."