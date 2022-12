Voor wie straks "voor de sfeer" naar de Rode Duivels kijkt: dit is wat je moet weten over tegenstander Kroatië

Het standpunt van Kroatië ten opzichte van het WK in Qatar

De donkere kant van het WK in Qatar kwam meerdere malen aan bod in de Kroatische media. Er werd wel nooit gehint dat de spelers zich daar schuldig over moeten voelen (laat staan een standpunt in nemen, zoals bij ons het geval was met de OneLove-armband). Spelers hebben geen publieke uitspraken gedaan die het regime in Qatar bekritiseren. Ook de fans lijken meer geïnteresseerd over wat er gebeurt op het veld.