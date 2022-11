Miss International Belgium Lore Ven (27) uit Geel wil hormonale aandoening PCOS onder de aandacht brengen

Dat is duidelijk met de boodschap die Ven wil uitdragen. “Mijn boodschap situeert zich in de categorie gezondheid en welzijn. Het thema lag me al langer nauw aan het hart, maar anderhalf jaar geleden kreeg ik de diagnose PCOS”, vertelt ze. “Dat is een gynaecologische aandoening waar toch één op de vijf vrouwen mee kampt. Ik heb altijd al veel last gehad van mijn maandstonden en veel pijn gehad. Voor een lange tijd dacht ik "dat is normaal", "dat hoort erbij". Maar pijn is nooit normaal."