Luchthaven Rijsel wil meer Belgen aantrekken en geeft daarom persconferentie in Kortrijk

Maandagnamiddag hield de algemeen directeur van de luchthaven in Rijsel een persmoment in Kortrijk. Een opvallende plek voor een Franse luchthaven. De directeur liet daarin weten dat hij meer Belgische passagiers op de luchthaven wil verwelkomen.

"Op dit moment zijn 10 procent van de bezoekers Belgen", zegt Gennart, "we zijn ervan overtuigd dat we meer Belgen kunnen lokken naar onze luchthaven". Op dit moment kiezen Belgen die vanuit Lille Lesquin vertrekken vooral voor de bestemmingen Nice, Bordeaux en Marseille.

De luchthaven wil in de toekomst een alternatief worden voor de luchthavens in Brussel en Charleroi. "We blijven een regionale luchthaven maar wij vliegen onder andere ook naar Tenerife, Gran Canaria, Malaga Porto en Marrakesh. We willen ook hier zichtbaarder zijn voor passagiers naar die bestemmingen. Nu kiezen Belgen voor die bestemmingen veel vaker voor Brussel of Charleroi", voegt Gennart toe.